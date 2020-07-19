وكيل نقل البرلمان: تفعيل التعاونيات الزراعية أهم سبل تنمية القطاع

أكد وكيل نقل البرلمان، النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، أن التعاونيات الزراعية تعتبر أحد أهم سبل التنمية في القطاع الزراعي المصري، ولكن تواجهها العديد من التحديات.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه التنظيم التعاوني الزراعي المصري، تتمثل في عدم توافر معلومات عن القطاع التعاوني الزراعي وأدواره وقدراته، وضعف القدرات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلي غياب نمط الثقافة التعاونية والعمل التضامني والجماعي في المجتمع ككل في ظل سيادة مفهوم ونمط الاستهلاك والإنتاج الفردي في كل المجالات في الريف.

وأضاف أن التعاونيات الزراعية تعاني من نقص كبير في الأموال اللازمة لقيامها بأنشطتها خاصة في غياب بنك للتعاون، وعليه تحتاج هذه التعاونيات إلى تمويل أولا من الأعضاء ثم من مصادر أخرى كالبنوك والتعاونيات الأخرى والجمعيات الأهلية وصناديق التمويل الحكومية والمشتركة، هذا بالإضافة طبعا إلى تنمية الموارد المالية الذاتية للتعاونيات من خلال رفع قيمة السهم وتناسب مساهمة العضو مع حجم معاملاته، وإصدار أسهم ممتازة تعطى ريع استثمار ووضع نظام للادخار يشجع الأعضاء، وإنشاء صناديق توفير القروض الميسرة.

وطالب النائب بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة وأنها تمتلك أصولا ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصري، وذلك يكون من خلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.