7 حيل فعالة لإزالة بقع «اللبان» من السجاد.. هتلاحظي الفرق في دقائق

يحب كثير من الناس مضغ العلكة أو اللبان، كنوع من القضاء على الملل، أو كتمرين لعضلات الفك، والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ويعتبر وقوع العلكة والتصاقها بالسجاد من الأمور المزعجة لربة المنزل؛ لذا نستعرض في التقرير التالي 7 حيل لإزالة بقع اللبان بسهولة من السجاد.

يُمكن لربة المنزل التخلص من بقع اللبان اللاصق بالسجاد، من خلال اتباع 7 طرق سهلة، وفقا لموقع wikihow، كالتالي:

استخدمي المكواه

من الطرق السهلة والسريعة لإزالة اللبان من السجاد؛ إذ يمكنك استخدام مكواه الشعر لإذابة اللبان اللاصق على السجاد بسهولة، ومن ثم تستطيعين إزالتها بسهولة.

الثلج أسهل الطرق

يعتبر الثلج أكثر الطرق استخداما وشيوعًا لإزالة اللبان من السجاد، ويحدث ذلك بتمرير قطعة الثلج على المنطقة المتعلق بها اللبان، وستلاحظين تماسك العلكة ما يجعل إزالتها سهلا.

وصفة الخل

يعتبر الخل من أكثر الطرق فعالية؛ إذ يمكنك إضافة قليل من الخل على مكان اللبان وتركه قليلا، ثم افركيها جيدا، حتى تتخلصين منها تماما.

الليمون

يمكنك وضع بضع قطرات من الليمون على بقع اللبان، ثم افركيها جيدا، حتى تزال تدريجيا.

سائل تنظيف الأواني

سائل تنظيف الأواني من الطرق الآمنة لإزالة بقع اللبان من السجاد، إذ يمكنك وضع القليل منه على مكان اللبان، وتركه قليلا، حتى يجري إزالتها تماما.

الفازلين الطبيعي

يمكنك استخدام الفازلين الطبيعي لإزالة بقع اللبان من خلال ترك القليل من الفازلين على البقعة، ثم افركيها جيدا حتى تُزال نهائيًا.

البيكنج صودا

من الطرق الفعالة لإزالة بقع اللبان من السجاد، إذ يمكنك عمل عجينة من الماء والقليل من البيكنج صودا، ثم ضعيها على المكان اللاصق به اللبان، وبعدها افركيها جيدا، حتى يجري إزالتها.