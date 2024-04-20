مكون منزلي يساعد في التخلص من بقع السجاد.. «كوب واحد منه كفاية»

السجاد من أساسيات المنزل، وتنظيفه من المهام التي تؤرق ربات البيوت، إذ أنه موجود في أرضية كل غرف البيت، ما يجعل تنظيف كل هذا الكم منه متعبا لبعض الأمهات، وكذلك اختيار مسحوق موفر لتنظيفه بعيدا عن مساحيق الغسيل المكلفة.

وفي هذا الصدد، نستعرض طريقة تنظيف السجاد باستخدام مكون منزلي سحري موجود في كل البيوت، وفقا لموقع «medium».

مكون منزلي لتنظيف السجاد

يمتلك الملح قدرة هائلة على تنظيف السجاد، ما يساعد في راحة كبيرة لربات البيوت من الحيرة عبر استخدام الطريقة الصحيحة لتنظيف السجاد، وكذلك يساعد الأمهات في في البعد عن مساحيق الغسيل المكفلة، إذ أن الملح يساهم بفاعلية كبيرة في تنظيف السجاد من البقع ويعطي له بريقا ولمعانا كوقت شرائه.

واستخدام الملح بالتحديد يأتي ضمن مساهمات المواد الطبيعية في تنظيف أرجاء المنزل، إذ أن هذه المواد فعالة بشكل كبير وغير مكلفة، ما يساعد من الحد من إنفاق العديد من الأموال في مساحيق غسيل غير نافعة أحيانا.

استخدام الملح في تنظيف السجاد

يمكن تنظيف السجاد المنزلي باستخدام الملح فقط دون أي مكونات إضافية عن طريق وضع الملح على البقع الصعبة، وذلك بعد غسل السجادة جيدا، ثم إضافة كوب من الملح على البقعة، وسيمتص بعدها الملوثات.

ويمكن للقليل من سائل غسل الصحون مع كوب صغير من الملح في المساعدة في غسل السجاد وتنظيفه بشكل فعال، عن طريق خلط هذين المكونين ببعضهما ووضعهما على بقع السجاد المستعصية.

طريقة أخرى لتنظيف السجاد

هناك طريقة أخرى سهلة وغير مكلفة لتنظيف السجاد باستخدام الملح والخل، عن طريق خلطهما بالقليل من مسحوق الغسيل، ثم وضعها على السجاد، وباستخدام أسفنجة ناعمة، نقوم بتدليك السجادة جيدا، وبعدها سيظهر الخليط قدرة هائلة على رجوع السجادة جديدة.