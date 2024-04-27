طلاب جامعة أسيوط يشاركون في التحول الأخضر وتجميل الحرم الجامعي

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بجهود طلاب الجامعة، وتجاوبهم الكبير؛ للمشاركة في أعمال تجميل، وتشجير شوارع الجامعة، والمدينة الجامعية، في إطار الاهتمام بنشر ثقافة التحول الأخضر والاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية

تفقد الدكتور أحمد عبد المولى؛ مشاركة طلاب الجوالة والخدمة العامة في أعمال مشروع الخدمة العامة لدهان أرصفة الشوارع الرئيسة بالجامعة، وشوارع الكليات، كما تفقد أعمال التشجير، والتجميل بشارع المدينة الجامعية (طلاب)، والممشى الطلابي بالمدينة، والقاعة المخصصة لطلاب كلية الفنون الجميلة بصالات الامتحانات بالجامعة.

كما تفقد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحرم الجامعي، لمتابعة أعمال تقييم أفضل جامعة صديقة للبيئة 2023 /2024م، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي تبذله جامعة أسيوط في تنفيذ خطة الاستدامة، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة.

وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي، والمحيط، وتطبيق مفاهيم المباني الخضراء، وزراعة الأسطح، وتنفيذ صيانة دورية للمباني، ومنشآت الجامعة؛ لحماية البنية التحتية، والمنشآت، ومعايير الطاقة، والتغير المناخي.

وأشاد بأعمال التشجير والتزيين، بمختلف شوارع الجامعة، وخارج حدود الجامعة، فضلا عن وضع لافتات إرشادية حديثة بأسماء شوارع الجامعة، وكلياتها، ومراكزها، وإداراتها.

وتجري أعمال تجميل، وتشجير الحرم الجامعي، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والأستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية ، والأستاذ عماد محمد مدير المدينة (طلاب)، وعدد من رؤساء المباني، ومشرفيها، والعاملين بإدارات الشئون الهندسية، والحدائق، والمدينة الجامعية، ومجموعة من العاملين برعاية الطلاب بالإدارة، وبالكليات.