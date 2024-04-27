وزير التعليم العالي يوجه الكليات بإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنصيبه لتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين لسيادته التوفيق والسداد في بناء «الجمهورية الجديدة».

وأكد وزير التعليم العالي، على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني

ووجه «عاشور» بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد على ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024

كما أشاد بجهود الجامعات في تنمية الوعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية الضخمة، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تهدد المجتمع وثوابته.

وأثنى على إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، والذي يشمل ترتيب أفضل 15559 جامعة على مستوى العالم، كما تم شهد التصنيف ظهور الجامعات في 38 تخصصًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

إحياء المناطق التراثية

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل، وجاء في مُقدمتها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وتطرَّق الاجتماع إلى العديد من الملفات الهامة، وأبرزها ملف إحياء «مسار آل البيت»، وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويُسهم في إحياء المناطق التراثية؛ لافتًا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس استعرض تقريرًا حول دور المستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي وجه باستمرار استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووافق المجلس على رفع مشروع قرار إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات لمجلس الوزراء، كما وافق على اعتماد لوائح لبرامج دراسية جديدة لكلية الحقوق جامعة عين شمس.