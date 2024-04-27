وكيل «زراعة المنوفية»: توريد 25 ألف و500 طن قمح حتى الآن والإنتاجية عالية

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار عمليات توريد القمح في صوامع وشون وهناجر المحافظة، مشيرا إلى أن المنوفية من أعلى المحافظات إنتاجا هذا العام، نظرا للأرض الخصبة التي تتمتع بها.

عمليات توريد القمح

تابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصوامع اسقبلت حتى اليوم، 25 ألفا و500 طن قمح بالشون والصوامع والهناجر الموزعة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن جميع المزارعين في حالة من الفرح الشديد، نظرا لسعر طن القمح التي حددته الدولة لصالح المزارعين، فضلا عن الإنتاجية العالية هذا العام عن السنوات الماضية.

ارتفاع إنتاجية القمح

قال حمدي علام أحد المزارعين، أن الإنتاجية هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، حيث بلغ إنتاج الفدان 22 أردبا، ويرجع السبب في ذلك، إلى عدم وجود آفات أو أمراض تصيب الذهب الأصفر، والأسمدة الجيدة التي وفرتها الدولة للمزارع منذ بداية الموسم حتى حصاده.