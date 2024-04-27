«تموين الدقهلية»: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 81 ألف طن

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2024 إلى 81482 طنا بالمواقع التخزيية بالمحافظة والصوامع والشون والتي بلغ عددها أكثر من 36 موقعًا.

توريد القمح بالدقهلية

وأكد أن توريد القمح جاء بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببدء فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

حصيلة توريد القمح بالدقهلية

واشار أن حصيلة توريد القمح بلغت 78698 طن و937 كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد 2696 طن و590 كجم خارج المحافظة من أقماح المحافظة، بالإضافة إلى 86 طنا و445 كيلوجراما أقماح محلية لإنتاج التقاوي، ليكون حصيلة ما تم توريده اليوم بلغ 81481 طن و972 كيلوجراما.

متابعة عملية توريد القمح في الصوامع بالدقهلية

وأكد استمرار غرفة عمليات بمديرية التموين متابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة، على مدار موسم القمح في الدقهلية داخل 37 صومعة وموقع تخزيني بالدقهلية.