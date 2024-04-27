حملة مكبرة على المخابز لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار الرسمية بالعبور

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور، لمُتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية، ومدى التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور، وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة، طبقا لهذا التوجيه.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 16 محضرا وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وجاءت المخالفات على النحو الآتي:

- عدم الإعلان عن الأسعار.

- التلاعب في أوزان الخبز وعدم الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه.

- البيع بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تخفيضات أسعار السلع، في ظل ما شهدته الدولة في الفترة الأخيرة، من السيطرة على أسعار صرف الدولار، ما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع، تتناسب مع هذه الانخفاضات، وضرورة أن يشعر بها المواطن.

يُذكر أن التوجيه الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024، نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا، ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار أسعار الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 جراما، و100 قرش لوزن 35 جراما.

كما تضمن التوجيه، ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر، لا يقبل الشك والتأويل، في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية، التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

طرق الشكاوى للجهاز

يُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول من هنـــا.