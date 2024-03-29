برلماني: متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني ضمان لتفعيل مخرجاته على أرض الواقع 

ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وقال الحصري، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من الجهات والمؤسسات كافة، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذي يضمن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

وأكد مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

تشكيل المجلس الأعلى للضرائب

وأشار رئيس زراعة النواب إلى أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، كان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلى أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.

وأكد الحصري أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.

وأوضح أن الحوار الوطني جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذي يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني.