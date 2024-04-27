«إكسترا نيوز»: دخول 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل «إكسترا نيوز»، إن مصر لازالت تكثف جهودها حتى تتمكن من إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى هذه المساعدات نتيجة العدوان والحصار التي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى للعدوان.

مصر تبذل الكثير من الجهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف «إبراهيم»، أن مصر تبذل الكثير من الجهد وتتواصل مع كافة الأطراف من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية للأشقاء في قطاع غزة، موضحا أن منذ الأول من أبريل وحتى الآن أكثر من 4 آلاف شاحنة تحمل المساعدات الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية نفذت إلى الأراضي الفلسطينية من خلال منفذي رفح البري وكرم أبو سالم.

وتابع أن خلال هذا الشهر استقبل معبر رفح البري مئات المصابين الذين يعانون من جراء الحرب، التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، موضحا «اليوم دخلت 80 شاحنة تحمل المساعدات الغذائية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية».