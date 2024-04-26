مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد دخول المساعدات إلى غزة من معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إنَّ المعبر يعمل على مدار الساعة، حيث عبرت مؤخرا 4 شاحنات غاز وشاحنتا سولار.

وأضاف «المطعني»، في تغطية خاصة للقناة من أمام المعبر: «تم دخول قرابة 132 شاحنة مساعدات كبيرة محملة بالعديد من المواد الغذائية واحتياجات القطاع الأساسية من المواد والمستلزمات الطبية وغيرها، عبر معبر كرم أبو سالم».

وتابع: «أما خارج المعبر فهناك حالة اصطفاف كبير للشاحنات المحلمة بالمواد الغذائية والتي تتواجد وتتراص لمسافة عدة كيلومترات، بالإضافة إلى منطقة لوجستية تحتوي على عدد كبير من الشاحنات التي تنتظر المرور من البوابات».