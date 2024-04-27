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«الحياة اليوم» يرصد حفل «حياة كريمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

كتب:

حسن سمير
09:16 م | السبت 27 أبريل 2024
حفل «حياة كريمة» لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية الغربية

حفل «حياة كريمة» لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية الغربية

خصص برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، حفل نظمته مؤسسة حياة كريمة بالغربية لـ«توزيع مساعدات إنسانية»، بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للقطاع الميداني، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

وقالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، إننا لدينا 9 من العرائس، سيجري تسليمها بعض الأجهزة الكهربائية، وهي «غسالة وثلاجة وبوتاجاز»، بالإضافة إلى أننا لدينا حالات تمكين اقتصادي سيتم تسليمها «تروسيكلات»، وذوي الإحتياجات الخاصة، سيجري تسليمهم كراسي متحركة.

وتابع أحمد عمران منسق حياة كريمة بالمحلة الكبرى، أن اختيار الأسر يكون من خلال معايير معينة، وضعتها مؤسسة حياة كريمة، من بينهما أننا بنعمل معاينة، وبحث ميداني للحالة، ونتأكد أنها مستحقة أم لا.

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