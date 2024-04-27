 وزير التعليم يتابع استعدادات مدارس الغربية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عددا من المدارس ومتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي تنطلق 8 مايو المقبل.

الارتقاء بالقطاع التعليمي

ورحب محافظ الغربية بوزير التربية والتعليم على أرض عروس الدلتا، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مثمنا جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم، مشيدا بما شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية من توسع كبير في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها.

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده بمحافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة في انضباط سير العام الدراسي الحالي 2023- 2024، ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وقدم وزير التربية والتعليم الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجستي والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية ولمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس، لكون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

افتتاح معرض مخرجات نواتج التعلم

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية «تحت الإنشاء» بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.