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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 25 مليون جنيه 

كتب:

محمد بركات
01:28 م | الجمعة 26 أبريل 2024
اتجار عملة- ارشيفية

اتجار عملة- ارشيفية

ذكر بيان لوزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تُمثّله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عددٍ من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات