إعادة تشكيل هيئة المكتب بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إعادة تشكيل هيئة المكتب الجديد.

وقال الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، إن النقابة أجرت انتخابات هيئة المكتب في تشكيلها الجديد مساء اليوم السبت.

اختيار التشكيل الجديد بالتزكية

أكد مجلس إدارة النقابة، إنه جرى اختيار التشكيل الجديد بالتزكية، وأسفر عن استمرار الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيسا لمجلس الإدارة، وفوز الشاعر السيد حسن بمنصب نائب الرئيس، واستمرار الشاعر زينهم البدوي سكرتيرا عاما، وفوز الشاعر جابر بسيوني بمنصب أمين الصندوق.

الاختيار بإجماع أعضاء مجلس الإدارة

جاء اختيار التشكيل الجديد، بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الانتخابات، في السياق ذاته وفور تشكيل المجلس الجديد باتحاد كتاب مصر، اختار مجلس الإدارة الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب، رئيسا شرفيا للنقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2024.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي، في بيان، أن اختيار الدكتور محمد عبد المطلب رئيسا شرفيا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يأتي تقديرا لمكانته النقدية الرفيعة ومكانته الأكاديمية المرموقة.