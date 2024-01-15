«الإدارية العليا» تنظر طعن المندوه بشأن استبعاده من منصب أمين الصندوق بالزمالك

تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمها في الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، ضد وزير الشباب والرياضة وكريم محمد عادل عبيد، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 514 لسنة 78 قضائية، والقاضي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك.

وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي إلى المفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

حكم بصحة انتخابات الزمالك

وأمس الأحد، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكما بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.