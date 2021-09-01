أبوالغيط يهنئ «آل نهيان» بمنصب أمين عام الصندوق العربي لمواجهة الكوارث

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة توليه منصب أمين عام الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات.

أبوالغيط: خالص التهاني للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان

وخلال اللقاء، أعرب أبوالغيط بحسب بيان عن الجامعة العربية، عن خالص التهاني للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة توليه هذا المنصب وخالص تمنياته له بالتوفيق والسداد، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرة البرلمان العربي بإنشاء الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية لهذه المبادرة، كما أعرب عن تطلعه لأن يكون الصندوق رافدا ومساند للعمل العربي المشترك في مجال العمل التطوعي والإنساني.

من جانبه، أوضح العسومي، خلال مؤتمر صحفي عقب هذا اللقاء، أنّ تولي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، منصب أمين عام الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقا من دوره الرائد في دعم ثقافة العمل التطوعي والإنساني في الإمارات، وجهوده وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطني والعربي في مجال العمل التطوعي، والتي ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة في إدارة عمل الصندوق.

إطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية

وأضاف العسومي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أنّ المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، وتأتي اتساقا مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، والتي يهدف من خلالها لمساعدة المجتمعات العربية التي تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون الصندوق رافدا وداعما ومساندا للعمل الخيري والإغاثي والتطوعي على امتداد الوطن العربي. وفي الإطار ذاته، مؤكدا أنّ البرلمان العربي يسعى لأن يكون الصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة في هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولي هذه المسؤولية الكبيرة، مشددا على أنّ قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة في وجدان الأمة العربية، وتمثل دائما دافعا قويا لبذل الجهود في شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، ومؤكدا أنّه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها أُنشئ الصندوق.