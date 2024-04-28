ماذا يحدث في تل أبيب؟.. مظاهرات عاصفة والشرطة الإسرائيلية تعتقل العشرات

شهد الداخل الإسرائيلي مظاهرات حاشدة تسببت في قطع الطرق وصولا إلى اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين، الذين تجمعوا في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعلان الانتخابات مساء السبت.

مشاهد من مظاهرات تل أبيب

وفي تل أبيب، أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع وجرى اعتقال سبعة متظاهرين، فيما تجمع المتظاهرون في القدس وفي شارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب تجمهر المئات في حيفا وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ إذ حمل المتظاهرون ملصقات حملت صورة المحتجز هيرش جولدبيرج بولين، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، خاصة بعد ظهوره في فيديو للفصائل الفلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

ووفقا لما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه بعد التظاهرة التي وصفت بالعاصفة، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون في شارع بيجن، واندلعت مناوشات، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على 7 مشتبه بهم بتهمة الشغب والاشتباك مع عناصر الشرطة في احتجاجات مناهضة للحكومة الليلة في تل أبيب.

تعليق الشرطة الإسرائيلية

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إنه بينما تفرق معظم المتظاهرين سلميا في المظاهرة، بدأ العديد منهم في تعطيل السلام، على طول شارع بيجن أثناء محاولتهم النزول إلى طريق أيالون السريع وإغلاقه.

ومن جانبه قالت إيناف زانجوكر، والدة الرهينة متان زانجوكر، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضحي بابنها وبقية المحتجزين، وفي الوقت نفسه، هتف المتظاهرون ضد الحكومة وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق على الفور.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى احتجاز أحد أهالي المحتجزين، ما تسبب في تفاقم الأزمة بين المستوطنين والشرطة الإسرائيلية، خاصة بعدما أكد المتظاهرون انعدام ثقاتهم في حكومة نتنياهو.