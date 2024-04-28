القاهرة الإخبارية: عشرات الآلاف يطالبون نتنياهو بإجراء صفقة مع حماس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن هناك دعوات لحشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين سواء في القدس أو تل أبيب.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تخوفا من المنظومة السياسية الإسرائيلية من هذه التظاهرة، خاصة في ظل الأصوات الإسرائيلية التي قالت إن هناك تقاربا في وجهات النظر المصرية والإسرائيلية بشأن إطلاق صفقة تبادل جديدة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين، ويكون فيها تجميد للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه التظاهرة أو انعدام الثقة بين الجمهور الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو وحكومة الحرب ككل، جعلت هنالك عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون في هذه التظاهرة مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، ويطالبون بضرورة إبرام صفقة تبادل فورا.

عائلات المحتجزين تطالب بإجراء صفقة

ولفتت إلى أن عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أصدروا بيانا، أشاروا فيه إلى أنه إذا كان يجب عليهم الاختيار بين وقف الحرب وإعلان صفقة تبادل، فيجب على الحكومة إسرائيلية وقف الحرب والقبول بصفقة التبادل، وأن مزيدا من الضغط العسكري كما يروج بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب لن يولد انفراجات فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وإنما سيقتل الموجودين هناك.

وأوضحت أن هذا ما أكدته الفصائل الفلسطينية، في بياناتها، قبل قليل بأن مزيدا من الضغط العسكري والقصف المدفعي والغارات الجوية، يعني إلحاق الضرر وقتل مزيد من المحتجزين الذين يقضون أوقاتا صعبة في ظل أعياد اليهود.