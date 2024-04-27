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«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون إسرائيليون يجتازون الحواجز الشرطية في تل أبيب

كتب:

حسن سمير
10:49 م | السبت 27 أبريل 2024
مظاهرات تل أبيب

مظاهرات تل أبيب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن متظاهرين إسرائيليين يجتازون الحواجز الشرطية في تل أبيب.

 

 

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