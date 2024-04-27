«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون إسرائيليون يجتازون الحواجز الشرطية في تل أبيب كتب: حسن سمير 10:49 م | السبت 27 أبريل 2024 مظاهرات تل أبيب أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن متظاهرين إسرائيليين يجتازون الحواجز الشرطية في تل أبيب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أسامة كمال: انتهاء الحرب في غزة نهاية لنتنياهو وأكثر من مسؤول إسرائيلي «إكسترا نيوز»: دخول 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم جامعة الأزهر: الاعتداء الوحشي على غزة وصمة عار في جبين الاحتلال أستاذ علوم سياسية: مصر تريد استغلال فترة الهدنة لتبريد الحرب في غزة بشكل نهائي غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير