تقرير يكشف حالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد الحادث: مصاب بكسر في الضلوع

ذكر تقرير صادر عن مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد ساعات من تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لحادث سير، أنه أصيب بكسر في ضلوعه، وذلك حسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أشارت إلى أن حادث السير وقع بعدما أن تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء.

تفاصيل إصابة بن غفير

وبحسب الصحيفة الناطقة باللغة العبرية، بيان المستشفى أكد أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات ووصف إصاباته بالطفيفة، على الرغم من أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة.

كما كشف المستشفى أيضًا إن إحدى بنات بن غفير أُعيدت إلى منزلها بعد أن أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، ولم يذكر البيان حالة السائق أو الحارس الذي قال مكتب بن جفير إنه أصيب.

لحظة تعرض بن غفير للحادث

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تعرض لحادث سير، وقالت إن الحادث وقع عندما كان بن غفير في طريقه لتفقد حادث طعن وقع في منطقة الرملة.

وفي فيديو منتشر على منصة «إكس» قيل إنه للحادث، ظهرت سيارة منقلبة وسط الطريق، فيما قالت وسائل إعلام إنه جرى نقل بن غفير إلى المستشفى، وقبيل الحادث، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة الرملة وتحييد المنفذ.