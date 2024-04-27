رئيس جامعة الأزهر: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء بغزة تتحدى القانون الدولي

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وضعت القانون الدولي في مهب الريح؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: «المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية».

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا المؤتمر الدولي الرابع الذي تقيمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة حظي برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موضحا أن كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أُمّ كليات الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، ولها في ذلك فضلُ السَّبْقِ والريادة، وهي مَنبَتُ العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين ورجال القانون.

سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين

وبيَّن رئيس الجامعة، أن هذا المؤتمر يعقد بسبب العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا المستضعفين في غزة منذ أكثر من نصف عام، راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، وهدِّمت الدور على ساكنيها، وهُدِّمت مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا، ودُمِّرَت مستشفيات على مَن فيها من المرضى والجرحى والمصابين والأطباء في عدوان وحشي همجي تتري بربري، لا يرعى في مؤمن إلًّا ولا ذمة، لا يرحم طفلًا صغيرًا ولا عجوزًا فانيًا ولا امرأة ضعيفة، إنه عدو متعطش للدماء، منهوم بالتلذذ بجثث الموتى.