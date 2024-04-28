3 محاور لتطوير قطاعي البترول والغاز الطبيعي في مصر.. منها تأمين الإمدادات

نشر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تقريرا جديدا حول الدعم المقدم من قبل الدولة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، حيث وضعت الخطة رؤية تنموية لهذا القطاع تدور حول ثلاثة أهداف.

تأمين الإمدادات الخاصة بالزيت الخام والغاز الطبيعي

وبحسب التقرير، تمثل الهدف الأول في تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، من خلال إبرام عقود آجلة، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، والحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمستقبلية لخطط التنمية.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الدولة تكثف الجهود الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام، وهذا هو الهدف الثاني، حيث قُدرت استثمارات القطاع في خطة عام 2024/ 2025 بنحو 136.1 مليار جنيه، منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه، بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع.

استمرار توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل

وبحسب التقرير، غطى الدعم عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بالمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة، وإنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.