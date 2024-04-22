كيف تتعامل «البترول» مع تناقص احتياطي حقول الغاز؟.. متحدث الوزارة يوضح

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه من طبيعة حقول الغاز الطبيعي أن يحدث بها تناقصًا في الاحتياطيات، نتيجة الاستهلاك واستخراج الغاز الطبيعي منه.

عملية تناقص احتياطيات الأبار

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات تلفزيونية، أن تناقص احتياطيات الأبار عملية طبيعية نتيجة استهلاك هذا الاحتياطي، ولكن تعمل الدولة من خلال الكثير من الاستراتيجيات؛ ليستمر الإنتاج وزيادة هذه الاحتياطيات.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية طريقة عمل وزارة البترول لزيادة إنتاج الحقول من الغاز الطبيعي، بالرغم من تناقص الاحتياطي المعلن لها، وذلك وفق تصريحات متحدث وزارة البترول.

تراجع الاحتياطي طبيعي

تتراجع قيمة الاحتياطيات نتيجة استخراجها واستهلاكها، ولكن حتى لا تنضب أو يتوقف الإنتاج من هذه الحقول تتجه الدولة والشركات الأجنبية، التي تستثمر في هذا القطاع في حفر العديد من الأبار جديدة في المناطق، التي تظهر الأبحاث السيزمية احتمالية وجود كميات اقتصادية فيها في نفس منطقة الحقل.

ويأتي ذلك، من خلال الآبار التنموية التي يتم حفرها في المنطقة المنتجة، ففي حقل ظهر تم حفر البئر الـ19 للحفاظ على الاحتياطات الموجودة، ومواجهة التناقص الطبيعي الذي يحدث في الحقول.

ويأتي حفر الأبار الجديدة للحفاظ على معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي وزيادتها، وتوفر الآبار التنموية معدلات الإنتاج المتناقصة في الحقول.