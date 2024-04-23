«الصحة» و«البترول» توقعان اتفاقيتين لتقديم الرعاية الصحية في بورسعيد ومطروح

وقّعت وزارتي الصحة والبترول اتفاقيتين في إطار مساهمات المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول لدعم الرعاية الصحية في مطروح وبورسعيد، من خلال شركة إيني الإيطالية.

وتستهدف الاتفاقية الأولى الموقعة بين شركة إيني الإيطالية للبترول ووزارة الصحة ومحافظة مطروح، التعاون لتنفيذ مشروع صحة المجتمع بالمحافظة.

وتستهدف الاتفاقية الثانية بدء أعمال الإنشاءات من خلال شركة بتروجيت التابعة لقطاع البترول في مشروع تجديد وتطوير قسم الحروق بمستشفى السلام ببورسعيد الذي تدعمه شركة إيني الإيطالية.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية في مطروح

وقع الاتفاقية الأولى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، مع المهندس ماتيا كامبنياتي مدير عام شركة إيني في مصر، ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، والدكتور فيليبو أوبرتي رئيس القسم الطبي بشركة إيني الإيطالية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ دعم المجال الصحي يأتي في مقدمة محاور الاستراتيجية الموحدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتي عملت علي تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى في المجتمعات المحلية بمناطق العمل البترولي، وتوجيه جهود الشركات البترولية لدعمها من خلال مبادرات ملموسة على أرض الواقع، مشيدا بالتزام شركة إيني الايطالية بتقديم البرامج والمساهمات بشكل متواصل وداعم للمجتمعات المحلية.

وبموجب الاتفاقية الأولى، تسهم شركة إيني الإيطالية في تنفيذ مبادرة صحة المجتمع في مطروح بتمويل 100 ألف دولار، وبناءً على تقييم الاحتياجات الذي أُجري مع التركيز على المجتمعات البدوية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بتقديم معدات وتجهيزات طبية وعقد جلسات توعية وبرامج لبناء القدرات بهدف الارتقاء بالسلوكيات الصحية، وإنشاء لجنة فنية صحية للمبادرة بهدف المشاركة وإدارة ومتابعة تنفيذ المشروع ومناقشة تفاصيل الأنشطة واعتماد خطة عمل عام.