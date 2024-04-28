السيسي يشهد فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية كتب: نرمين عفيفي 09:52 ص | الأحد 28 أبريل 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية تفاصيل جولة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية وزير الأوقاف: رؤية الرئيس السيسي تتسم بقوة الردع وتحمي مصر من الحروب السيسي يناقش الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مع المشاركين في مؤتمر البرلمان العربي اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: جهودنا مستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين السيسي بقلم نرمين عفيفي