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السيسي يشهد فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

كتب:

نرمين عفيفي
09:52 ص | الأحد 28 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة. 

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بقلم نرمين عفيفي