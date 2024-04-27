اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: جهودنا مستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: جهودنا مستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين

- رؤساء البرلمانات العربية يشيدون بموقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى خارج أراضيه وتصديها لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية

- أسلحة المقاومة مصدرها «جيش إسرائيل»

- القوات المسلحة: «الفروسية» نُظمت على غرار البطولات الدولية

- أبطال مصر يتصدرون الفائزين فى ختام منافسات البطولة.. وتنظيم جولة ترفيهية للوفود المشاركة

- «الرى»: اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على نهر النيل

- «سويلم»: تعظيم الاستفادة من «المنظومة الرقمية» لتحديد المخالفات فور حدوثها

- «أمراض المهنة» جرس إنذار جديد

- مصادر: مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار فى «غزة» إيجابية

- «الداخلية»: الإفراج عن 476 سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

الصفحة الثانية

- «الوطن» داخل «عقل الدولة الإلكترونى»: مصر تُطلق استخدامات «الذكاء الاصطناعى» لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

- مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يتيح تجميع وتحليل بيانات الدولة.. والإنذار بالأزمات والكوارث بشكل آلى وتحليلها للتوصية بأفضل الحلول المتاحة.. و«مدبولى»: يتيح عدداً لا نهائى من العمليات لتحليل المعلومات الضخمة واستخلاص تقارير داعمة لصناع القرار

- «عامر»: سيمنع احتمالية «وقوع السيستم» فى المصالح الحكومية.. و«عيسوى»: نتعامل مع بيانات عالية الحساسية ونقدم أكثر من 40 خدمة حسابية حديثة.. و«عبدالهادى»: استخدام التكنولوجيا الحديثة سيزيد من رضاء المواطنين

- «صندوق دعم السياحة والآثار» يبحث سُبل وآليات تحفيز الطيران

- «عيسى»: تعزيز إجراءات الحوكمة والإنفاق على الترويج

- مصر تطالب بدعم الفئات الأكثر احتياجاً بقارة أفريقيا.. وتمكين المرأة فى الرعاية الصحية

- «السبكى»: بحث مشاركة «الجامعة العربية» فى صياغة السياسات الدولية

- وزير الإسكان: وفد صينى فى «بنى سويف الجديدة» لبحث سبل تعزيز الاستثمار بالمدينة

- «أنجل ييست» ينتج ١٥٠٠٠٠ علبة خميرة صينى سنوياً ويصدّر إلى ١٦٥ دولة فى العالم

- «معلومات الوزراء»: لا بطيخ مسرطن بالأسواق

الصفحة الثالثة

- جهود مصرية مكثفة لتفعيل الهدنة فى «غزة».. ومصدر مطلع: نفعل «ما لا يُصدَّق» للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

- استشهاد 32 فلسطينياً فى 4 مجازر لجيش الاحتلال خلال 24 ساعة.. والحصيلة الإجمالية ترتفع لـ34388 شهيداً.. والجامعات الأمريكية تنتفض لـ«نصرة فلسطين»

- بتوجيهات رئاسية.. مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

- وفدا العراق والأمم المتحدة يزوران «مكافحة الإدمان» لنقل التجربة المصرية فى العلاج

- الأقباط الأرثوذكس يحتفلون اليوم بـ«أحد الشعانين»

- وفد الطائفة الإنجيلية يزور الكاتدرائية للتهنئة.. و«تواضروس»: علاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر إنسانية

- «الصحة» تستقبل 48.8 مليون زيارة من السيدات للفحص والتوعية

- «عبدالغفار»: 3663 وحدة بالمحافظات و102 مستشفى تشارك فى الفعاليات.. والعلاج مجاناً

- «التنمية المحلية»: تدريب 2034 قيادة على إدارة «التصالح فى مخالفات البناء»

- «آمنة»: البرنامج التدريبى يهدف إلى حوكمة المنظومة والتيسير على المواطنين ومنع التلاعب

الصفحة الرابعة

- أسلحة المقاومة الفلسطينية مصدرها «معسكرات إسرائيل»

- الفصائل تعيد تدوير الذخائر غير المتفجرة لاستخدامها فى الحرب

- سلطات «تل أبيب» اكتشفت سرقة آلاف الطلقات والأسلحة والقنابل من قواعدها بسبب الحراسة السيئة الطب الشرعى لدولة الاحتلال يكتشف أن متفجرات حماس العسكرية جاءت من صاروخ أطلق على غزة خلال حرب سابقة 4 جنود صهاينة يكتشفون جثة للمقاومة تحمل قنبلة يدوية عليها كتابة عبرية تعرّف بأنها يدوية إسرائيلية مضادة للرصاص

- خبراء: ضباط وجنود الاحتلال يسرقون الأسلحة من مخازن الجيش ويبيعونها للمقاومة

- باحث فى الشأن الإسرائيلى: قطاع غزة به قوة صاعدة وقدرات نوعية بالتسليح الذاتى

- «الرقب»: المقاومة مستمرة رغم اعتمادها على أسلحة محلية.. و«مطاوع»: الفصائل تعتمد على 3 وسائل أساسية للتمويل.. الدعم والتبرعات والضرائب

الصفحة الخامسة

- توقعات بخفض «المركزى» أسعار الفائدة 2% فى مايو

- «جولدمان ساكس» يتوقع تراجع التضخّم قُرب 20% بنهاية 2024.. والدولار يواصل هبوطه فى البنوك بفعل التنازلات والتدفّقات الاستثمارية.. وتوقعات بدخول ثانى دفعات «رأس الحكمة» بـ20 مليار دولار الشهر المقبل

- «الأهلى كابيتال» تستحوذ على 51% من أسهم «إيزيليس»

- البنك الزراعى يبدأ تسلم القمح فى 190 موقعاً بالمحافظات

- «المصرف المتحد» يتوسّع بخدمات التمويل العقارى فى محافظات الدلتا والوجه القبلى

- رالى لكبار السن برعاية وزارتى التضامن والشباب والرياضة

- اتفاق شراكة لـ10 سنوات بين «مدار» و«VIP Coating»

- «القصبى» رئيساً تنفيذياً للعمليات فى «البركة»

الصفحة السادسة

- تصيب العمال بالآلام وتعوق استمرارهم فى العمل.. «أمراض المهنة» جرس إنذار جديد

- أصحاب المهن المكتبية مُهددون بآلام الفقرات والكتف والظهر والتهاب الأوتار

- أستاذ طب مهنى: الانحناء المستمر أمام أجهزة الكمبيوتر يؤدى لإخراج العمود الفقرى من موضعه.. والكتابة بكثرة تعرض صاحبها للإصابة بـ«متلازمة النفق الرسغى».. ويجب التوعية بطرق الجلوس الصحيحة وممارسة التمرينات وتقوية العضلات حتى ولو بالمشى لحماية العظام والعمود الفقرى

- «الربو واضطرابات الكلى».. إصابات تخص عمال مصانع النسيج ومسابك الألومنيوم

- رئيس «الطب البيئى» بمعهد بحوث البيئة: توصيات حديثة بعمل اختبارات لدراسة الاستعداد الجينى للأمراض المهنية واستبعاد الأكثر عرضة للإصابة لوقايتهم

- استشارى الطب الوقائى: معدات الوقاية ووضع حدود للتعرض للمواد الكيميائية يحدان من الأمراض

- موظفو المكاتب يتعرضون لآلام الرقبة والظهر والعين نتيجة الجلوس فترات طويلة والتعرض لشاشات الكمبيوتر

الصفحة السابعة

- أفراح الأهلي.. مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز على مازيمبى والتأهل لنهائى «أبطال أفريقيا» للمرة الخامسة على التوالى

- مواجهة الحسم.. الزمالك ضيفاً على دريمز الغانى فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية.. و«جوميز» يخطط لخطف هدف مبكر

- صدامات مثيرة.. أرسنال يصطدم بتوتنهام ومانشستر سيتى يواجه نوتينجهام فى الدورى الإنجليزى

- طموحات مختلفة فى دورى NILE... المصرى يواجه الداخلية فى لقاء القمة والقاع.. وسموحة ضيفاً على المقاولون فى أول ظهور مع معتمد جمال

الصفحة الثامنة

- جولة داخل «منحل» فى موسم حصاده.. صافى يا «عسل»

- «ختان الإناث».. رانيا يوسف: نفسى أناقش خطورته بعمق

- تشخيص وجراحة.. الذكاء الاصطناعى ينافس أطباء العيون فى العلاج

- الأقدم فى كفر الشيخ.. «أحمد» يكمل مسيرة جده بمطبعة «ديجيتال»

- التعلم باللعب.. 1000 كتاب تفاعلى وكورسات.. هدايا «منى» للأمهات