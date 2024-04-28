مدير مركز البيانات التبادلي للدولة: الحوسبة السحابية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مركز البيانات التبادلي للدولة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وكشف المهندس عمرو عبدالرحمن سيف، مدير المركز، أبرز المعلومات عن المركز، قائلا إن «مركز البيانات التبادلي للدولة هو مركز موحد للدولة يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظمات، ويقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد، وفقا للاحتياجات، كما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة».

أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «يعد المركز أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ومساحته الإجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 45 فدانا».

تخصيص محطة توليد كهرباء

وتابع: «جرى تنفيذ المركز بشكل محصن، وأنشئ له خصيصا محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجا وات ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات، لضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة، وجرى تصميم المركز لكي يستوعب جميع المنظومات بالمركز الرئيسي وصالة الخدمات الحكومية المغلقة G CLOUD وصالة خدمات المواطنين B CLOUD، بالإضافة إلى صالات ضخمة مهجزة بمواصفات عالمية، وذلك لجذب استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات العالميين، والتي تساعد في توطين مراكز البيانات».