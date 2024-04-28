السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات الرئيسي للدولة عبر الكونفراس.. نُفذ بكوادر مصرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مركز البيانات الرئيسي للدولة عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وقال الدكتور المهندس عمرو فاروق الإمام مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة، إنَّه تمّ تصميم وتنفيذ ر مركز البيانات الرئيسي للدولة، بكوادر مصرية من الشركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تمّ الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا السحابة الرقمية ومراكز البيانات.

وأضاف مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة: «يأتي ذلك لتطبيق أحدث التقنيات العالمية والتدريب عليها، وبالتالي تحقيق أعلى معايير التأمين المادي».

وتابع: «المركز على مساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، ومجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة».

وواصل: «يشتمل مركز البيانات الرئيسي للدولة مركزين حكوميين فرعيين، الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة (G CLOUD)، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 114 جهة حكومية، بينما الثاني خاص بالسحابة العامة (B CLOUD)، والمتصلة بالإنترنت لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز».