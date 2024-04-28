السيسي: حجم إنفاق مصر ضخم.. وعلينا الاهتمام بتنمية الشباب الطموح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ حجم إنفاق دولة كبيرة كمصر ضخم للغاية، مشيرًا إلى أنَّ مصر دولة طلباتها كثيرة ولا تسطيع إنتاج كل طلباتها التي يحتاجها المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: «يجب علينا الاهتمام بتنمية 105 ملايين مواطن، وكل مدير مدرسة وعميد كلية يركز على هذا الهدف، وينظم برامج للشباب والشابات بالكليات من أجل استهداف الشباب الطموح الذي يريد تعلم التكنولوجيا والاتصالات».

وتابع رئيس الجمهورية: «المعدلات التي يستهدفها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات غير كافية، لأن معدلات النمو السكاني في مصر أكبر من المعدلات التي يتحدث عنها».