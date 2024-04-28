وزير الاتصالات أمام الرئيس السيسي: إنشاء 3 مراكز بيانات عملاقة متصلة ببعضها

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة تكنولوجيا المعلومات تتجه الآن إلى مراكز بيانات عملاقة، مشيرًا إلى أن السحب الحوسبية هي مجموعة من أجهزة الحاسب، وأجهزة حفظ وتخزين البيانات وتطبيقات تربط ببعضها، وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين في وقت متزامن.

وأضاف خلال كلمته في فعالية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «الشركات التي تستثمر في هذه السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ في هذا الاستثمار، ما لم يكن في هذه الدولة مراكز بيانات عملاقة، والحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية في حفظ بياناتها وتطبيقاتها».

وتابع: «مع وجود السحب الحوسبية أصبح هناك موارد ضخمة، وهناك 3 مراكز بيانات عملاقة أقامتها الدولة المصرية سيجرى افتتاحها اليوم بتشريف الرئيس السيسي، وهي مركز البيانات الرئيسي، ومركز البيانات التبادلي، ومركز البيانات الاستراتيجي، وهي متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط وبخصائص فنية على أعلى مستوى علمي».

وأكمل: «أصدرنا قانون حماية البيانات، ونعمل حاليًا مع الجهات ذات الصلة في قانون تصنيف البيانات، وأصدرنا سياسة الحوسبة السحابية التي تلزم الجهات الحكومية بتفضيل الحوسبة السحابية على النظام التقليدي».