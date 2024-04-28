مدير مركز التحكم بالحي الحكومي: نفذنا بنية تحتية الأعلى تكنولوجيًا في الشرق الأوسط

قال المهندس محمد جمال النعيري مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة إنَّ البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تمّ تنفيذها وفق أعلى المعايير القياسية، مشيرًا الى أنّها تعتبر الأكبر حجمًا والأعلى تكنولوجيًا في الشرق الأوسط والمنطقة.

وأضاف النعيري خلال كلمته بفاعليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «تتكون من 6 آلاف و800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية لـ300 ألف مخرج نقل بيانات لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية».

وتابع: «طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو تأمين البيانات وحمايتها، نؤكّد أنَّ البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أي جهاز أو معدة أو مستخدم دون أن يكون مسموحًا له بذلك مسبقًا، وعقب جميع معايير التأمين والحماية».

وأكمل: «هذه البنية التكنولوجية مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جدًا، منها ربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسي للدولة، لتلقي الخدمات التكنولوجية والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة، والسحابة الحكومية العامة، ويتمّ ذلك من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية التي بلغت حتى الآن 50 ألف جهاز حاسب آلي صفري».

واستكمل: «البنية التكنولوجية مكنتنا من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية من خلال 26 ألف تليفون رقمي حتى الآن، وتشغيل خدمة البث التليفزيوني الرقمي لـ1200 شاشة رقمية حتى الآن، كما ساهمت في توفير بيئة العمل لـ14 ألف كاميرا لصالح منظومة كاميرات المراقبة التي تغطي جميع المباني الحكومية داخليًا وخارجيًا، وتُمكّن كل جهة من متابعة ومراقبة المباني الخاصة بها».