بدء مؤتمر الذكاء الاصناعي في العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، اذلي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

أول مؤتمر لوزارة العدل في العاصمة الإدارية

ومؤتمر اليوم هو الأول الذي تعقده وزارة العدل في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات عدّة، أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

ويحضر المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.