ضبط عاطل بث مقطع فيديو ادعى انتشار المتسولين في منطقة الحسين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر «فيسبوك»، متضمنا بث مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب بانتشار ظاهرة التسول بالمناطق السياحية، خاصة في منطقة الحسين بالقاهرة، وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين، والادعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالي.

وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب «عاطل» مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.