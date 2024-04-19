ضبط عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل مسكنه في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، بمديرية أمن القاهرة، عن قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار أسفل مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- الأدوات المستخدمة في الحفر).. كما عُثر على حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.