وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبا لشركاء التنمية الدوليين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، إذ جرى اتخاذ عديد من الإجراءات والتدابير والتيسيرات الداعمة للاقتصاد والمحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى امتلاك مصر لبنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية الذي يفتح آفاقًا رحبة لضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الرخصة الذهبية التى ساعدت في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة على نحو يُرسخ الحياد التنافسي.

اتباع السياسات الاقتصادية المرنة

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إذ ناقش الجانبان، التحديات العالمية والإقليمية وتأثيراتهما الاقتصادية خاصة على الدول النامية، مع ضرورة اتباع السياسات الاقتصادية المرنة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الإقليمية، فضلًا عن تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

تحفيز الشركات التنموية

وأوضح «معيط» أننا نتطلع لتحفيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في التنمية والنشاط الاقتصادي والناتج المحلي.

وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم مصر، باعتبارها أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين للدولة، بأكبر محفظة تعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، موضحًا أنه يتطلع لتعزيز دور الأكاديمية الإقليمية التي أنشأتها المؤسسة في مصر لدعم التصدير بين الدول الأعضاء.