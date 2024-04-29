يتميز برج الثور بالانفعال الشديد والسرعة في اتخاذ القرارات دون دراسة، ما يعرضه للكثير من المشكلات والأزمات على الصعيدين المهني والعائلي، كما يؤثر انفعاله على علاقاته مع شريك حياته والمحطين به.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، وفقا لموقع الأبراج، حظك اليوم برج الثور الاثنين 29-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور، بضررة الاهتمام بعملك اليوم، نظرا لاقتراب موعد اجتماع مهم تنتظره وتترقبه، قد يغير كثيرا في مشوارك المهني، لذا احرص على الهدوء وعدم الانفعال، أو اتخذ قرارت غير مدروسة في عملك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

على الصعيد العاطفي برج الثور، قد تجد نفسك غير كفء لاتخاذ القرار المناسب، وقد تكون مترددا، خاصة فيما يتعلق بعلاقتك بشريك حياتك، لذا ونظرا لوجود القمر اليوم فى محور برجك، هذا سيساعدك على اتخاذ قرار مؤجل وفق حظك اليوم.