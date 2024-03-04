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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الثور الاثنين 4-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الإثنين 04 مارس 2024
برج الثور

برج الثور

يتميز برج الثور بالجمع بين الشيء وعكسه؛ إذ يتمتع بالعصبية والتسامح واللين وطيبة النفس، وهو من الأشخاص المحبين للتجديد في الطعام، ويعشقون المطبخ ويجيدون طبخ الطعام.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الاثنين 4-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور، أن إتقان العمل والتفاني فيه ضرروي، لتحصل على الترقية باجتهادك وثمرة تعبك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، قد تجد نفسك مترددا في أخذ القرار المناسب فيما يخص علاقتك بشريك حياتك، ومن الأفضل أن تكون حازما في اتخاذ القرارات.

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بقلم صفية النجار