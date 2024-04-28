مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: نثمن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

قال عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن الأوروبيين يثمنون المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ويثمنون أي خطوة وأي مجهود لفرض الهدنة ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي مستدام للقضية الفلسطينية».

وأضاف في تصريحات على قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «أوروبا تساعد القضية الفلسطينية كدول سيادية على المستويين الإنساني والدبلوماسي، وهناك ظروف تعقد من مهامها، لكنها تفعل ما يجب أن تفعله في ظرف جيوسياسي دقيق جدا، وهو الحرب الروسية الأوكرانية».

وتابع: «أوروبا تفعل ذلك في ظل تهديد روسي لأراضي، وهذا التهديد لا يمكن تجاوزه أو التركيز على قضايا خارجية عن التهديد ونسيان منبع التهديد».

وأضاف أن ازدواجية معايير أوروبا نحو القضية الفلسطينية حسّاس جدا، ويستطيع فتح الباب أمام قراءات عدائية تشجع على الكره والحقد، مشددًا على أن أوروبا تقوم بدورها من أجل مساعدة ومساندة الفلسطينيين وحمايتهم وتقرير مصيرهم وبناء وتأسيس دولتهم.