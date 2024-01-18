محللة سياسية: قرار البرلمان الأوروبي بوقف إطلاق النار في غزة ورقة ضغط على إسرائيل

قالت جيهان جادو، المحللة السياسية، إنَّ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة، وطرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي للقضية الفسلطينية، بمثابة قرار مهم وحيوي في هذا التوقيت، لافتة إلى تأثر أوروبا بالحرب على غزة والنزاعات.

وأضافت «جادو»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي هيثم السعودي، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ عملية وقف إطلاق النار في غزة أمر يدعو إلى خطوة مهمة، وهي استئناف عملية السلام بجدية، وبالتالي فإنَّ موافقة أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي على القرار خطوة حاسمة لمواجهة التعنت الإسرائيلي والمجازر بحق المدنيين في غزة، كما يعكس وعي أوروبا بمدى فظاعة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال والتي تصل لحد جرائم الإبادة الجماعية.

وتابعت المحللة السياسية: «قرار البرلمان الأوروبي بالفعل ضاغط على إسرائيل، لأن البرلمان لا يمثل دولة واحدة إنما مجموعة من الدول وأوروبا ترفض الحرب على غزة وتدعو إلى أن يكون هناك سلام، والقرار قد يغير بعض الشيء في مستقبل الصراع، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية بجدية للقطاع».

واستطردت: «قرار البرلمان الأوروبي ربما جاء متأخراً ولكنه يعكس مدى رفض أوروبا للحرب، وهو ورقة ضغط هامة ومعلنة للجميع بأن وقف إطلاق النار هو المسار الصحيح والحل الوحيد للأزمة، والتأكيد على أنَّ الجانب الإسرائيلي هو من انتهك جرائم دولية بحق الفلسطينيين».