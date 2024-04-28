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«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 30 طفلا فلسطينيا نتيجة المجاعة في غزة 

كتب:

منتصر سليمان
02:00 م | الأحد 28 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد 30 طفلا و491 من الطواقم الطبية و67 من قوات الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، بسبب المجاعة في قطاع غزة.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية، أنّه جرى انتشال جثامين 454 شهيدا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، متابعة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 5 آلاف فلسطيني من غزة خلال حرب الإبادة الجماعية إضافة إلى 310 من الكوادر الصحية.

ولفتت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف 53 مركزا صحيا و160 مؤسسة صحية و126 سيارة إسعاف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. 

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بقلم منتصر سليمان