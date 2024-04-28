محافظ الشرقية يُكرم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الشباب والرياضة، بتكريم الأبطال الرياضيين والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في ألعاب ورياضات «رفع الأثقال – المصارعة الحرة - الكاراتيه – الهوكي – كرة الجرس للمكفوفين – الشوت بوكس - سباق الترايلثون»، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصرعاليا

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة، ترفع اسم مصرعاليا في المحافل الرياضية العالمية، مشيدا بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات، وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي، متمنيا لهم الإستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة للدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعرب فيها عن امتنانه لمحافظ الشرقية؛ لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة لتكريم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكدا أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها، لتجهيزها بدنيا وفنيا لتشارك في البطولات الرياضية.

تكريم أبطال محافظة الشرقية

وشهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولات محلية وعالمية، في الألعاب الفردية والجماعية، بمنحهم شهادات تقدير، وهم:

- اللاعب ضياء جودة – بطل أفريقيا للمصارعة الحرة، المتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

- اللاعب عمر أحمد محمود الخشنية – الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس أفريقيا وكأس العرب للترايثلون.

- لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم، المشاركين في كأس العالم لرفع الأثقال، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

- لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين بنادي السكة الحديد.

- لاعبو الشرقية بمنتخب مصر للهوكي الفائزين ببطولة الهوكي في دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

- لاعبو الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه موسم 2023/ 2024 م.

- لاعبو فريق الشوت بوكس المشارك في بطولة العالم للشوت بوكس.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية، على التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المكرمين، الذين أعربوا عن سعادتهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم لتفوقهم الرياضي، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسى، وستظل في ذاكرتهم دائما، لتمثل لهم دافعا حقيقيا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليا.