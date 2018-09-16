قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير "الوطن الرياضي"، إن الشباب يتخذون كثير من نجوم الرياضة قدوة لهم.

وأضاف الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن السباح العالمي عبداللطيف أبوهيف تم ذكره في عدد كبير من مناهج العالم، بسبب تبرعه بجائزة عبوره لبحر الـ"مانش" كاملة لأسرة سباح إنجليزي توفى أثناء عبوره الـ"مانش".

وأوضح أن أبوهيف تبرع بجائزته لسباح آخر أصيب بالشلل أثناء سباق الـ50 متر، مشيرًا إلى أنه تم تسليط الضوء على مواقف أبوهيف الإنسانية.

وضرب الخطيب مثلًا بالقدوة في عالم الرياضة والمتمثلة بالكابتن محمد رشوان، الذي نافس على بطولة العالم في الجودو والذي رفض اللعب على قدم خصمه المصاب، وخسر المباراة، رغم أنه كان يستطيع كسبها بسهولة، وأنه حصل على جائزة أفضل أخلاق رياضية في العالم عام 1985، لافتا إلى أنه يتم تدريس هذا الموقف للطلاب في المناهج اليابانية، ويتم تكريمه سنويًا في مثل هذا اليوم.