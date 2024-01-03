محافظ بني سويف يكرم 4 أبطال رياضيين: «رفعوا اسم مصر عاليا» (صور)

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 4 من أبناء المحافظة، المتميزين رياضيًا، والذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، أثناء مشاركتهم في مسابقات وبطولات عالمية وعربية وإفريقية، في ألعاب القوى والكرة الطائرة «جلوس» لذوي الهمم.

شهادات تقدير للمكرمين

وسلّم المحافظ المكرمين شهادات تقدير للنماذج الرياضية الأربعة، تقديرًا وتمريمًا لهم، وذلك لتمثيل ورفع علم بلدهم في المحافل والمنتديات العالمية.

وضمت أسماء المكرمين كلًا من محمد عبد المنعم سيد، الحاصل على الميدالية الذهبية في الخطف ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالمكسيك في نوفمبر 2023، و6 ميداليات ذهبية خطف ونطر بالبطولة الافريقية ناشئين والبطولة العربية للكبار لرفع الأثقال للشباب، واللاعبة بسمة رمضان عبد الوهاب لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال «ناشئين» الحاصلة على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية بالبطولتين الأفريقية والعربية لرفع الأثقال ناشئين تحت 17 سنة، والتي استضافتهما مصر في أكتوبر 2023.

تكريم البطل الأوليمبي عبد النبي حسن

كما كرّم محافظ بني سويف البطل الأوليمبي عبد النبي حسن أحمد، الحاصل على لقب أفضل ليبرو في العالم في بطولة العالم للكرة «طائرة جلوس»، ومشاركته مع المنتخب المصري الفائز بالميدالية الفضية، والمركز الثاني عالميًا في نفس البطولة التي أقيمت بمصر فى نوفمبر 2023، بجانب تكريم اللاعب كريم محمود عبد التواب لاعب منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى الحاصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا يوليو 2023، والمؤهلة للمشاركة، وتمثيل منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024.

«غنيم»: مصر تزخر بشباب واعد

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وشباب بني سويف، مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز وفخره بالتميز الذي حققوه، وتمثيل ورفع علم بلدهم في المحافل والمنتديات العالمية، مؤكدا أن الوطن يزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.