هل يؤثر مرض السكر على الإنجاب؟.. فحوصات دورية يجب إجراؤها

مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث بسبب نقص إفراز هرمون الأنسولين، أو تراجع قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز أو السكر في الدم، وبالتالي تحدث مضاعفات خطيرة على الجسم، كتلف الأعصاب والعينين والأوعية الدموية، بحسب ما ذكره موقع healthline الطبي، وفي إطار هذا يتساءل الكثيرون هل يؤثر الإصابة بمرض السكر على الإنجاب؟.

تأثير السكر على الإنجاب

يقول الدكتور محمود عزت استشاري السكر والغدد الصماء، من الممكن أن يؤدي الإصابة بالسكر إلى قلة فرص الإنجاب لدى الرجال والنساء في حال عدم التحكم به وضبط معدلاته بالجسم، متابعًا بالنسبة للرجل، يؤدي عدم انتظام السكر في دم قلة عدد الحيوانات المنوية وجودتها، بالإضافة إلى زيادة فرص عدوى المسالك البولية.

وأضاف عزت خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حال عدم انتظام مستوى السكر لدى المرأة، تضعف عملية التبويض وتفشل المبايض في سن مبكرة، وقد يتأخر توقيت البلوغ ونزول الدورة الشهرية، فضلًا عن زيادة خطر حدوث المشكلات أثناء الحمل والولادة.

احرص على فقدان الوزن الزائد

رغم هذه المخاطر، أكد استشاري السكر، أنه لا مانع من انجاب مرضى السكري في حالة ضبط مستوى السكر لدى الجنسين، من خلال اتباع النصائح التالية: