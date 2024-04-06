رئيس قسم التغذية بـ«القومي للبحوث»: ابتعدوا عن المخللات والحلويات في السحور

قالت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنّ وجبة السحور من أهم الوجبات، وهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها المسلمين.

نصائح بتناول السحور قبل نصف ساعة من أذان الفجر

وأضافت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «يُنصح بتناول السحور قبل نصف ساعة من أذان الفجر، وبالتالي، يجب أن تكون الوجبة غذائية ومتكاملة تتضمن كل العناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية».

طبق الفول وجبة أساسية معتمدة في مصر للسحور

وتابعت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، «طبق الفول هو الوجبة الأساسية المعتمدة في مصر للسحور، ويفضل استخدام الزيت الحار لأنه من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية العديدة عديمة التشبع والليمون والخبز البلدي أو خبز كامل الحبة لأنه غني بالألياف الغذائية، وهي مهمة جدا للجسم والصحة وحركة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل جيد، كما ينصح بتناول الخضار مثل الطماطم أو الجرجير أو الخيار ثم كوب لبن أو كوب زبادي ويفضل الزبادي، لأنه عنصر مهم جدا به بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي والحصول على إحدى الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، حتى تقلل إحساسنا بالعطش مثل البلح والموز والمشمش المجفف مع الابتعاد عن المخللات بصفة عامة والحلويات».