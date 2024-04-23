في 5 خطوات.. نصائح للتخلص من التوتر أثناء الامتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات نهاية العام الدراسي، مصطحبة معها رفيقها الدائم «التوتر»، ذلك الشعور المزعج الذي يخيم على عقول الطلاب، ويُهدد استقرارهم النفسي وتركيزهم قبل الاختبارات، ما قد يؤثر على الأداء، لذلك ينصح خبراء علم النفس بضرورة اتخاذ بعض الخطوات، من أجل تقليل التوتر.

روشتة لتقليل التوتر في فترة الامتحانات

الخطوة الأولى تتمثل في التحضير مبكرًا، وعدم الانتظار إلى اللحظة الأخيرة لبدء المذاكرة، من خلال تخصيص وقت كافي لمراجعة المواد وتعلم المفاهيم الخاصة بها، إذ يساعد ذلك على الشعور بالثقة والهدوء في يوم الامتحان، بحسب الروشتة التي وضعها وليد هندي استشاري الطب النفسي خلال حديثه لـ«الوطن».

تنظيم الوقت

أوضح هندي، أن تنظيم الوقت من أهم العوامل التي تساعد على تقليل التوتر قبل الامتحانات، من خلال وضع جدول زمني للمذاكرة والتأكد من الالتزام به، إلى جانب تقسيم المواد الدراسية إلى أجزاء صغيرة وقابلة للتحكم.

البحث عن مكان هادئ

البحث عن مكان هادئ للمذاكرة من الأسباب التي تساعد على إنجاز المهمة، وتزيد من التركيز وتقلل التوتر، إذ ينصح باختيار مكان هادئ ومريح للمذاكرة بعيدًا عن المشتتات، إلى جانب التأكد من توفر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة.

تقنيات المذاكرة

استخدم تقنيات فعالة للمذاكرة، من الأسباب التي تزيد من التركيز، لعل أبرزها الانضمام إلى مجموعات الدراسة لمناقشة المواد وتبادل الأفكار مع زملائك.

قسط كاف من النوم

التأكد من الحصول على قسط كاف من النوم وتناول وجبات صحية وممارسة الرياضة بانتظام، يساعد على البقاء في صحة جيدة وتحسين التركيز والقدرة على التعلم.

تماري الأنفاس العميقة

الأهم معرفة أنه من الطبيعي الشعور ببعض التوتر قبل الامتحان، لكن من الضروري عدم منح هذا الاحساس فرصة للسيطرة عليك، وفي حال حدوث ذلك، من الممكن أن تأخذ نفسًا عميقًا وتركز على أداء واجبك بأفضل ما لديك، إلى جانب التذكر أن النتائج ليست كل شيء، والأهم هو بذل قصارى جهدك.