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ضبط عنصرين إجراميين غسـلا 73 مليون جنيه بالجيزة

كتب:

محمد بركات
04:38 م | الأحد 28 أبريل 2024
القبض على متهم- أرشيفية

القبض على متهم- أرشيفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية).

وتقدر أفعال الغسل بـ (73 مليون جنيه تقريبا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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