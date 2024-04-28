ضبط عنصرين إجراميين غسـلا 73 مليون جنيه بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية).

وتقدر أفعال الغسل بـ (73 مليون جنيه تقريبا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.