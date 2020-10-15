قطاع "مكافحة المخدرات" يعقد مؤتمرا عن "الأسلحة والذخائر غير المرخصة"

نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية وزير الداخلية، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجاري.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال.

وتضمنت التوصيات: "حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدي لصور العنف ومواجهة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر، مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم فب النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة".