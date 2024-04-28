مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف كواليس زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وصل منذ قليل، إلى مبنى وزارة الخارجية اللبنانية للقاء نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي يعد اللقاء الثاني أو اللقاء السياسي الثاني لوزير الخارجية الفرنسي في العاصمة اللبنانية بيروت.

سبل خفض التصعيد والتوتر في الجنوب اللبناني

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن وزير الخارجية الفرنسي استهل لقاءاته السياسية بلقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر رئاسة مجلس النواب بـ«عين التينة»، في العاصمة اللبنانية بيروت، وتناول اللقاء سبل خفض التصعيد والتوتر في الجنوب اللبناني.

وأوضح أن وزير الخارجية الفرنسي، قد زار لبنان في فبراير الماضي، ثم لحق بعد ذلك زيارات لوفود أمنية فرنسية، قدم خلالها مبادرة لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني وعودة الهدوء، لكن الجانب اللبناني رد في منتصف مارس الماضي على هذه المبادرة ببعض الملاحظات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وضرورة وقف العدوان كمقدمة لأي خطوات تالية فيما بعد، للتوصل لحل نهائي للأزمة في الجنوب.

لقاء ثالث بعد قليل

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك لقاءً ثالثا بعد قليل، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في المقر الخاص برئيس مجلس الوزراء في بيروت، مشيرة إلى أن هذه الزيارة لن تكون معنية فقط بالوضع في الجنوب اللبناني، لكن لتقديم الدعم للكتيبة الفرنسية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، خاصة أنها من بين أكبر الكتائب المشاركة في الجنوب بتعداد جنود يصل إلى 800 جندي.